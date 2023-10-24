В Ульяновске с «Аллеи звезд» стерли имя Чулпан Хаматовой
Имя актрисы Чулпан Хаматовой пропало с «Аллеи звезд» в Ульяновске, сообщили местные СМИ.
Отмечается, что имя покинувшей Россию актрисы стерли после жалоб местных жителей. В региональном министерстве искусств и культурной политики заявили, что жители Ульяновска сочли неуместным присутствие имени артистки рядом с портретами защитников Родины.
Хаматова получила звезды на аллее в 2018 году. Тогда актрису удостоили Гран-при международного кинофестиваля «От всей души», который проходил в Ульяновске.
После начала спецоперации на Украине Хаматова вместе с детьми покинула Россию и обосновалась в Латвии. В марте 2022 года она уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru