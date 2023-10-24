В Ульяновске с «Аллеи звезд» стерли имя Чулпан Хаматовой

Отмечается, что имя покинувшей Россию актрисы стерли после жалоб местных жителей. В региональном министерстве искусств и культурной политики заявили, что жители Ульяновска сочли неуместным присутствие имени артистки рядом с портретами защитников Родины.

Хаматова получила звезды на аллее в 2018 году. Тогда актрису удостоили Гран-при международного кинофестиваля «От всей души», который проходил в Ульяновске.

После начала спецоперации на Украине Хаматова вместе с детьми покинула Россию и обосновалась в Латвии. В марте 2022 года она уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года, напоминает «Радиоточка НСН».

