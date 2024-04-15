В Уфе откроется мультимедийная выставка коллекции рок-артефактов

Среди экспонатов выставки артефакты, связанные с творчеством таких рок-групп, как «ДДТ» и «Кино», «Наутилус» и «Звуки Му», «Гражданская оборона» и «Зоопарк». Все предметы являются частью редкой коллекции писателя и рок-журналиста Александра Кушнира, которую он собирал более 30 лет.

«Экспозиция «Герои времени колокольчиков» охватывает огненный промежуток с 1976 по 1996 годы. Это был революционный период, когда старая жизнь заканчивалась, а новой еще не было» - заявил Александр Кушнир.

Помимо подпольных рок-журналов, магнитофонных альбомов и редких фотографий, на выставке также будут представлены рукописные интервью Бориса Гребенщикова, графические схемы Егора Летова, машинопись Янки Дягилевой и тексты Александра Башлачева. Всего в коллекции более 400 уникальных предметов.

Также в экспозицию войдут западные рок-издания из коллекции Майка Науменко, письма Славы Бутусова, домашний телефон Ильи Кормильцева и многое другое.

Ранее выставка с успехом прошла в Москве и Екатеринбурге, Франкфурте. Ознакомиться с ней в Уфе можно будет до 1 июня 2024 года.

