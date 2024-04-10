В Сети появилась ранее не опубликованная запись концерта Led Zeppelin

Почти час записи выступления рок-группы Led Zeppelin на арене Montreal Forum в Канаде 6 февраля 1975 года выложили в Сеть, отмечает Louder.

Отмечается, что выступление проходило в рамках тура коллектива по Северной Америке. Видео снимал ныне покойный фотограф Джим Келли. Организация Genesis Museum перевела ролик перевели из пленочного в цифровой формат.

Ранее бывший фронтмен группы Led Zeppelin Роберт Плант признался, что не пишет новых песен, напоминает RT.

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Фото: соцсети/Led Zeppelin
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