В Сети появилась ранее не опубликованная запись концерта Led Zeppelin
10 апреля 202417:02
Почти час записи выступления рок-группы Led Zeppelin на арене Montreal Forum в Канаде 6 февраля 1975 года выложили в Сеть, отмечает Louder.
Отмечается, что выступление проходило в рамках тура коллектива по Северной Америке. Видео снимал ныне покойный фотограф Джим Келли. Организация Genesis Museum перевела ролик перевели из пленочного в цифровой формат.
Ранее бывший фронтмен группы Led Zeppelin Роберт Плант признался, что не пишет новых песен, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru