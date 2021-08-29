В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна из-за вмешательства Роспотребнадзора
Стало известно об отмене фестиваля в Твери, в рамках которого ожидалось выступление лидера группы «Раммштайн» Тилля Линдеманна.
«Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается по решению и физическому препятствию властей», — заявил руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин в соцсети «ВКонтакте». В результате Репетиция группы Линдеманна не состоялась.
Ларин предложил площадку, на которой установлена сцена для выступления музыканта, закрыть и не проводить там праздник.
По данным РИА Новости, мероприятие было запланировано на 29 августа. 28 августа к немецкому музыканту пришли представители Роспотребнадзора, чтобы проинформировать его о необходимости соблюдать ограничения при проведении фестиваля.
Ранее сообщалось, что организаторы не будут отменять фестиваль с участием лидера Rammstein в Тверской области.
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