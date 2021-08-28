Организаторы не будут отменять фестиваль с участием лидера Rammstein в Тверской области. Такое заявление они сделали на фоне сообщения о визите полиции к Тиллю Линдеманну.

Фестиваль с участием лидера музыкальной группы Rammstein Тилля Линдеманна в Тверской области, в гостиницу к которому накануне вечером пришли силовики, состоится, его отмена не планируется. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе фестиваля "Макларин за Родину".

"Мы готовимся к фестивалю в штатном режиме. Никаких отмен нет, фестиваль состоится, как и планировалось, в том числе с участием Тилля Линдеманна", - сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что у солиста Rammstein не обнаружили коронавируса.



