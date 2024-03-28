В Турции снимут ремейк российской комедии «Холоп»
Турецкие кинопроизводители намерены снять адаптацию российской комедии «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Об этом сообщили в компании «Централ Партнершип».
Съемки начнутся в июне 2024 года. Главную роль исполнит звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин.
Турецкая версия сохранит оригинальную концепцию «Холопа». Главный герой по имени Мете попадает в османский Стамбул XVI века.
Ранее звезда турецких сериалов «Великолепный век» и «Королек - птичка певчая» актер Бурак Озчивит призвал Россию и Турцию создать совместный кинопроект. Он полагает, что искусство поможет развитию добрососедских отношений Москвы и Анкары, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru