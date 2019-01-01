Третьяковская галерея не испугалась VR-погружения в крики Эдварда Мунка
В главном корпусе Третьяковской галереи открылся ArtVR-проект «Эдвард Мунк: Крик природы». Созданный с применением технологий виртуальной реальности, он посвящен творчеству норвежского художника-экспрессиониста и приурочен к выставке, которая продлится до июля.
Посетители новой локации ArtVR смогут погрузиться в творчество живописца, постичь особенности его художественной манеры и прочувствовать атмосферу создания его работ. Новый способ погружения в искусство в формате edutainment познакомит пользователя с полотнами из цикла «Фриз жизни» - «Отчаяние», «Тревога», «Крик», «Меланхолия».
Аудио- и визуальные эффекты и образовательное звуковое сопровождение позволят передать переживания мастера и рассказать о его художественном замысле. Гости исторического здания галереи в Лаврушинском переулке перенесутся на набережную Осло-фьорда, где привычные цвета картин «звучат» в соответствующих этим цветам нотах, и увидят то самое небо, которое так поразило Мунка и вдохновило его на создание картины «Крик».
Каждая часть виртуального погружения сопровождается собственной музыкальной темой, созданной музыкантом из Киева Андреем Ругару (r.roo). Его треки отсылают к Вагнеру и Сибелиусу, в них используются принципы цвето-звуковой синестезии, ориентированной на цвета полотен Мунка.
Ранее руководитель направления ArtVR компании VRTech Светлана Горбачёва в эфире НСН подробно рассказала о своих экспериментах с Третьяковской галереей и уникальных разработках, созданных специально для этого музея.
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