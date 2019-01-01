Третьяковская галерея не испугалась VR-погружения в крики Эдварда Мунка

В главном корпусе Третьяковской галереи открылся ArtVR-проект «Эдвард Мунк: Крик природы». Созданный с применением технологий виртуальной реальности, он посвящен творчеству норвежского художника-экспрессиониста и приурочен к выставке, которая продлится до июля.

Посетители новой локации ArtVR смогут погрузиться в творчество живописца, постичь особенности его художественной манеры и прочувствовать атмосферу создания его работ. Новый способ погружения в искусство в формате edutainment познакомит пользователя с полотнами из цикла «Фриз жизни» - «Отчаяние», «Тревога», «Крик», «Меланхолия».

Аудио- и визуальные эффекты и образовательное звуковое сопровождение позволят передать переживания мастера и рассказать о его художественном замысле. Гости исторического здания галереи в Лаврушинском переулке перенесутся на набережную Осло-фьорда, где привычные цвета картин «звучат» в соответствующих этим цветам нотах, и увидят то самое небо, которое так поразило Мунка и вдохновило его на создание картины «Крик».