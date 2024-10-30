В Третьяковке открылась выставка к 155-летию Товарищества передвижников
В Новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве открылась выставка, посвященная 155-летию Товарищества передвижных художественных выставок, сообщает газета «Культура».
Помимо работ художников, входивших в объединение или с ними сотрудничавших, представлен мультимедийный проект о проблемах и трудностях организации выставок передвижников.
При этом в экспозиции представлены, как известные шедевры, так и малоизвестные произведения Ильи Репина, Василия Сурикова, Исаака Левитана, Виктора Васнецова, Архипа Куинджи, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Василия Поленова, Василия Перова, Ивана Крамского и других.
Ранее Русский музей завершил реставрацию картины «Последний день Помпеи», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru