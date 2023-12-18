В TikTok нашли двойника Киркорова из США
Российские пользователи нашли в TikTok двойника народного артиста России Филиппа Киркорова, который проживает в США, сообщает Lenta.ru.
Музыкант из США СJ Hedgepeth публикует каверы на треки группы Nirvana и композиции собственного сочинения. Русскоязычная аудитория впервые приметила 25-летнего исполнителя в октябре. Его ролики начали набирать до 200 тысяч просмотров. Парня прозвали Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, а жанр его творчества — «Кир-core».
Известно, что молодого артиста зовут Чедвик Хедежпет. Он с детства боролся с заиканием, в связи с чем поступил в аспирантуру по патологии речи в университете Вирджинии, отмечается на сайте Национальной ассоциации заикающихся США.
Ранее модный дом Balenciaga отказался от сотрудничества с Киркоровым по политическим мотивам. Российской звезде больше не продают модные образы из-за поддержки президента РФ Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru