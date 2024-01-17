В Териберке снимут сериал о спасении челюскинцев

Под Мурманском в скором времени начнутся съемки сериала о спасении экипажа советского парохода «Челюскин». Об этом говорится в сообщении областного Минкульта.

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В поселке Териберка ранее снимали фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. Там уже построили декорации для съемок.

Сценарий сериала будет развиваться вокруг заблокированного в арктических льдах парохода. Главные роли сыграют Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро и Дмитрий Куличков.

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Фото: pixabay.com
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