В театре «Современник» за творческую часть будет отвечать худсовет
Директором театра «Современник» назначен «опытный управленец и педагог» Юрий Кравец, художественный совет будет отвечать за творческую часть в театре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.
В Депкульте отметили, что худсовет будет определять творческую часть «Современника», как в годы создания театра за нее отвечали «его великие основатели — Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов, Игорь Кваша, Олег Табаков».
Ранее пост директора «Современника» занимала Татьяна Баранова, художественным руководителем театра являлся Виктор Рыжаков.
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