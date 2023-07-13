Mash: в Москве госпитализировали актрису Марину Неёлову

По его данным, актриса доставлена в одну из столичных клиник для проведения обследования после обнаружения у неё новообразования в кишечнике.

Как отмечается, ещё в начале июля 76-летняя Неёлова стала жаловаться на ухудшение здоровья. Врачи диагностировали у неё неинфекционный гастроэнтерит и колит.

Актриса известна своими ролями в фильмах: «Старая, старая сказка», «Монолог», «Осенний марафон», «Снег белого цвета», «Фантазии Фарятьева» и других.

Ранее Неёлова увязала уход Гармаша из «Современника» с личными амбициями, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

