Mash: в Москве госпитализировали актрису Марину Неёлову

В московском театре «Современник» отменены все ближайшие спектакли с участием Народной артистки РСФСР Марины Неёловой, сообщает Telegram-канал Mash.

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По его данным, актриса доставлена в одну из столичных клиник для проведения обследования после обнаружения у неё новообразования в кишечнике.

Как отмечается, ещё в начале июля 76-летняя Неёлова стала жаловаться на ухудшение здоровья. Врачи диагностировали у неё неинфекционный гастроэнтерит и колит.

Актриса известна своими ролями в фильмах: «Старая, старая сказка», «Монолог», «Осенний марафон», «Снег белого цвета», «Фантазии Фарятьева» и других.

Ранее Неёлова увязала уход Гармаша из «Современника» с личными амбициями, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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