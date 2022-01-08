Путин поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем
8 января 202214:00
Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису Марину Неелову с 75-летием, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что творчество Нееловой в театре и кино «захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства».
Путин подчеркнул обаяние и талант артистки и пожелал актрисе здоровья и всего наилучшего.
Ранее сообщалось, что Путин наградил Неелову орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru