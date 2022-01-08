Путин поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису Марину Неелову с 75-летием, сообщается на сайте Кремля.

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Глава государства отметил, что творчество Нееловой в театре и кино «захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства».

Путин подчеркнул обаяние и талант артистки и пожелал актрисе здоровья и всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что Путин наградил Неелову орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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ФОТО: kremlin.ru
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