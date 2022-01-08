Путин поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем

Самолет российской авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся в аэропорту в Китае Президент Казахстана Токаев объявил 10 января 2022 года днем общенационального траура Украинские силовики стянули несколько бронемашин к линии разграничения в Донбассе Володин: создание государственной сети аптек позволило бы решить проблему с нехваткой лекарств и завышением цен на них Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Марину Неелову