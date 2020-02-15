В Театре сатиры опровергли уход Ширвиндта с поста худрука
Сообщения СМИ о замене Александра Ширвиндта на посту худрука московского Театра сатиры новым режиссером назвали слухами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра.
«Все сообщения в СМИ об уходе Александра Анатольевича из театра с поста художественного руководителя и назначении Сергея Газарова находятся на уровне слухов», - цитирует агентство собеседника.
Представитель Театра сатиры отметил, что никаких решений не принято ни театром, на самим Ширвиндтом, ни департаментом культуры Москвы.
Напомним, Александр Ширвиндт трудится в Театре сатиры с 1970 года. Пост художественного руководителя ГБУК Москвы «Московский академический театр сатиры» артист занимает с 2000 года.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на сына Александра Ширвиндта Михаила о том, что его отец планирует написать заявление об уходе с должности худрука Театра сатиры. Такаже в опубликованном в «Московском комсомольце» 15 февраля комментарии с Ширвиндтом-старщим он заявляет, что постоянно размышляет об уходе из театра, чтобы не вызывать усмешки.
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