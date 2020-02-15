В Театре сатиры опровергли уход Ширвиндта с поста худрука

Сообщения СМИ о замене Александра Ширвиндта на посту худрука московского Театра сатиры новым режиссером назвали слухами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра.

«Все сообщения в СМИ об уходе Александра Анатольевича из театра с поста художественного руководителя и назначении Сергея Газарова находятся на уровне слухов», - цитирует агентство собеседника.

Представитель Театра сатиры отметил, что никаких решений не принято ни театром, на самим Ширвиндтом, ни департаментом культуры Москвы.