Режиссер Виктор Рыжаков станет худруком «Современника»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет театральный режиссер Виктор Рыжаков. В настоящее время он руководит Центром имени Всеволода Мейерхольда, сообщает Телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

Известно, что Рыжаков приступит к работе 4 января. В свою очередь Центр имени Мейерхольда возглавит его арт-директор Елена Ковальская, пишут «Дни.ру».

Художественный руководитель «Современника», народная артистка СССР Галина Волчек скончалась после продолжительной болезни 26 декабря на 87-м году жизни. Будучи основательницей этого театра, Волчек бессменно руководила им в течение 30 лет, отмечает «Утро.ру».

Похоронена Галина Волчек 29 декабря на Новодевичем кладбище рядом с могилой Марка Захарова.

Очень большой утратой в беседе с НСН назвал смерть Галины Волчек художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

