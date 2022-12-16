В театре «Русская песня» пройдет премьера спектакля «Бабкины сказки–7»

Отмечается, что на протяжении семи лет режиссер-постановщик Максим Лахно придумывает новые истории, которые основаны на известных русских народных сказках. Так, предстоящий спектакль заставит даже взрослых почувствовать себя детьми и с восторгом наблюдать за происходящим. При этом фойе театра в праздничные дни превращается в интерактивно-развлекательную площадку с народными играми, фокусами, увлекательными мастер-классами по народным промыслам и фотозонами.

Зрителей «Бабкиных сказок-7» ждет яркое, динамичное зрелище, наполненное национальным колоритом. В спектакле будут задействованы персонажи любимых народных сказок и легенд. Таким образом, в центре сюжета спектакля происшествие: Новый год оказывается под угрозой срыва, потому что перед праздником Кощей Бессмертный похитил Снегурочку. Согласно сюжету, спасти положение намерены лесные обитатели, от которых зависит судьба не только самой Снегурочки, но и наступление Нового года.

Подчеркивается, что музыкальной основой праздничного шоу станут живые вокальные номера в исполнении солистов фолк-рок-группы «После 11», ансамблей «Русская песня» и «Славяне» под аккомпанемент народных инструментов. Спектакли будут проходить с 17 декабря по 8 января.

