В театре «Русская песня» пройдет премьера спектакля «Бабкины сказки–7»

В Московском государственном академическом театре «Русская песня» 17 декабря в 11:00, 14:00 и 17:00 пройдет премьера музыкального спектакля «Бабкины сказки-7».

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Отмечается, что на протяжении семи лет режиссер-постановщик Максим Лахно придумывает новые истории, которые основаны на известных русских народных сказках. Так, предстоящий спектакль заставит даже взрослых почувствовать себя детьми и с восторгом наблюдать за происходящим. При этом фойе театра в праздничные дни превращается в интерактивно-развлекательную площадку с народными играми, фокусами, увлекательными мастер-классами по народным промыслам и фотозонами.

Зрителей «Бабкиных сказок-7» ждет яркое, динамичное зрелище, наполненное национальным колоритом. В спектакле будут задействованы персонажи любимых народных сказок и легенд. Таким образом, в центре сюжета спектакля происшествие: Новый год оказывается под угрозой срыва, потому что перед праздником Кощей Бессмертный похитил Снегурочку. Согласно сюжету, спасти положение намерены лесные обитатели, от которых зависит судьба не только самой Снегурочки, но и наступление Нового года.

Подчеркивается, что музыкальной основой праздничного шоу станут живые вокальные номера в исполнении солистов фолк-рок-группы «После 11», ансамблей «Русская песня» и «Славяне» под аккомпанемент народных инструментов. Спектакли будут проходить с 17 декабря по 8 января.

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ФОТО: Пресс-служба «Московского государственного академического театра» «Русская песня»
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