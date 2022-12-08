В концертном зале «Зарядье» покажут музыкальный спектакль «Волшебный оркестр»

В Большом зале «Зарядье» 10 декабря состоится показ спектакля «Волшебный оркестр», в постановке которого примут участие Московский государственный симфонический оркестр под руководством дирижера Ивана Рудина и Театр «Странствующие куклы господина Пэжо».

Отмечается, что «Волшебный оркестр» является музыкальным спектаклем для всей семьи, а также захватывающим путешествием по просторам музыкальной Вселенной. Так, всех гостей Зала «Зарядье» ждут захватывающие приключения на созвездии Большой Валторны, куда приземлится межгалактический крейсер, а также встреча с загадочными существами: йетити, мунстерами, валторианцами, диссонансами и хамелеоновыми обертонами.

Один из лучших московских оркестров под управлением Ивана Рудина исполнит фрагменты сочинений великих композиторов: Прокофьева, Гайдна, Дебюсси, Дунаевского, Штрауса, Моцарта и Чайковского. Таким образом, космическое представление начнется уже в фойе – зрителей будут встречать инопланетяне и съемочная группа межгалактического телевидения.

Подчеркивается, что спектакль объединит маски, гротеск и буффонаду «Странствующих кукол господина Пэжо», смелую фантазию режиссера Отяковского, яркую компьютерную графику и мастерство музыкантов Московского государственного симфонического оркестра. Старейший уличный театр России «Странствующие куклы господина Пэжо» был создан в 1993 году и с тех пор успел покорить зрителей многих стран, организаторов театральных фестивалей и даже участников саммита Большой восьмерки.

