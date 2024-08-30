Александринский театр откроет сезон спектаклем Богомолова

Премьера спектакля в постановке Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса» откроет сегодня, 30 августа, новый 269-й сезон Александринского театра в Санкт-Петербурге, сообщает «Российская газета».

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Как отмечается, это первая постановка Богомолова на сцене Александринки. Специально для этого спектакля была написана пьеса самим режиссером при участии Анны Носовой.

Этим показом открывается и XV Международный театральный фестиваль «Александринский», в рамках которого свои лучшие спектакли представят театры из России, Азербайджана, Турции, Сербии и Бразилии.

Ранее стало известно, что Малый театр откроет новый сезон «Ревизором», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/alexandrinsky
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