Александринский театр откроет сезон спектаклем Богомолова

Как отмечается, это первая постановка Богомолова на сцене Александринки. Специально для этого спектакля была написана пьеса самим режиссером при участии Анны Носовой.

Этим показом открывается и XV Международный театральный фестиваль «Александринский», в рамках которого свои лучшие спектакли представят театры из России, Азербайджана, Турции, Сербии и Бразилии.

Ранее стало известно, что Малый театр откроет новый сезон «Ревизором», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

