В театре Полунина отвергли обвинения композитора Гласса в пиратстве

Американский музыкант в своих соцсетях заявил, что театр в Севастополе незаконно использует его имя и музыку в балете «Грозовой перевал». По его словам, разрешения он не давал.

Действия театра Гласс назвал актом пиратства, однако в Севастополе с ним не согласились.

«Официально заявляем, театр действует в рамках российского законодательства. Незаконного использования авторских прав не допускаем», — заявили в театре.

Ранее в компании F.A.C.C.T. заявили, что число пиратских доменов в 2023 году выросло на 16%, однако доходы нелегальных распространителей видеоконтента в России за год сократились на 16%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

