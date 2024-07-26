В театре Полунина отвергли обвинения композитора Гласса в пиратстве
Севастопольский театр оперы и балета отверг обвинения американского композитора-минималиста Филипа Гласса в нарушении авторских прав. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Американский музыкант в своих соцсетях заявил, что театр в Севастополе незаконно использует его имя и музыку в балете «Грозовой перевал». По его словам, разрешения он не давал.
Действия театра Гласс назвал актом пиратства, однако в Севастополе с ним не согласились.
«Официально заявляем, театр действует в рамках российского законодательства. Незаконного использования авторских прав не допускаем», — заявили в театре.
Ранее в компании F.A.C.C.T. заявили, что число пиратских доменов в 2023 году выросло на 16%, однако доходы нелегальных распространителей видеоконтента в России за год сократились на 16%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС ждет от нефтяных компаний объяснений причин роста оптовых цен на бензин Аи-95
- Польские водолазы обнаружили судно с шампанским для императора Николая I
- В театре Полунина отвергли обвинения композитора Гласса в пиратстве
- СМИ: Подозрительный предмет с флагом Украины обнаружили в водохранилище в Москве
- Роскомнадзор назвал количество заблокированных YouTube российских каналов
- Рекультивацию полигона «Красный Бор» завершили на 60 процентов
- Овечкин стал вторым в списке лучших игроков НХЛ
- МВД: завершено расследование хищений во «Всероссийском обществе глухих»
- Минюст РФ включил в реестр иноагентов издание «Bild на русском»
- Набиуллина рассказала, что позволит уберечь деньги от инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru