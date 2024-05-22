Вышел трейлер документального сериала о пиратстве в музыке
В Сети появился трейлер документального сериала от студии Paramount + «How Music Got Free» («Как музыка стала бесплатной»).
Кинолента посвящена музыкальному пиратству. Исполнительными продюсерами проекта выступили рэпер Эминем и баскетболист Леброн Джеймс, отмечает The Hollywood Reporter.
Сериал расскажет о технологическом прорыве и появлении системы по обмену файлов в 90-х–2000-х годах. В сочетании с ненасытным спросом на новую музыку инновации породили онлайн-воровство среди молодых людей. Премьера картины планируется 11 июня.
Ранее стало известно, что число пиратских доменов в 2023 году выросло на 16%, однако доходы нелегальных распространителей видеоконтента в России за год сократились на 16%, до 38 миллионов долларов, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru