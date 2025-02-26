В Театре Наций состоится премьера спектакля «Дон Кихот» с Тимофеем Трибунцевым
В Москве на Основной сцене Театра Наций в четверг и пятницу, 27 и 28 февраля, состоится премьера нового спектакля режиссера Антона Фёдорова «Дон Кихот», сообщает пресс-служба учреждения.
Она поставлена по его собственной пьесе, которая была написана по мотивам романа Мигеля де Сервантеса.
В главной роли – Тимофей Трибунцев. При этом, эта постановка станет дебютной на сцене Театра Наций, как для режиссера, так и для актера.
Федоров поместил героев в необычное пространство — в заброшенную прачечную. По его словам, спектакль исследует тему безрассудного движения к добру, которое каждый раз жёстко наказывается существующей суровой реальностью.
«Дон Кихот глубоко верит в свою правоту и ради благой цели готов переносить любые беды и муки, а также готов приносить страдания окружающим его людям», - говорится в пресс-релизе к спектаклю.
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