В Театре Наций состоится премьера спектакля «Дон Кихот» с Тимофеем Трибунцевым

В главной роли – Тимофей Трибунцев. При этом, эта постановка станет дебютной на сцене Театра Наций, как для режиссера, так и для актера.

Федоров поместил героев в необычное пространство — в заброшенную прачечную. По его словам, спектакль исследует тему безрассудного движения к добру, которое каждый раз жёстко наказывается существующей суровой реальностью.

«Дон Кихот глубоко верит в свою правоту и ради благой цели готов переносить любые беды и муки, а также готов приносить страдания окружающим его людям», - говорится в пресс-релизе к спектаклю.

Ранее стало известно, что Марина Брусникина в марте выпустит спектакль «Лето Господне» в РАМТе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

