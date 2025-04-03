В Театре на Таганке состоится премьера «Карениной»

На счету постановщика уже пять спектаклей в Театре на Таганке, и только на шестой раз он решил обратиться к классике. Он перенес место действия героев толстовского романа в наши дни в два привокзальных ресторана, один из которых в Москве, а другой в Питере.

«Герои словно ждут своего поезда к лучшей жизни — к счастью, к любви», - говорится на сайте театра.

Ранее стало известно, что Пушкинский театр выпустит в мае новый спектакль с Александрой Урсуляк, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

