В Театре на Таганке состоится премьера «Карениной»

В Театре на Таганке 4 и 5 апреля состоится премьера нового спектакля режиссера Александра Карпушина «Каренина» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина», сообщает сайт учреждения.

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На счету постановщика уже пять спектаклей в Театре на Таганке, и только на шестой раз он решил обратиться к классике. Он перенес место действия героев толстовского романа в наши дни в два привокзальных ресторана, один из которых в Москве, а другой в Питере.

«Герои словно ждут своего поезда к лучшей жизни — к счастью, к любви», - говорится на сайте театра.

Ранее стало известно, что Пушкинский театр выпустит в мае новый спектакль с Александрой Урсуляк, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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