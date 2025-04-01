В театре «Модерн» пройдет лекция-диалог о Японии
В Московском драматическом театре «Модерн» 6 апреля состоится лекция «Япония - Югэн», которую прочтет художественный руководитель театра Юрий Грымов.
В ходе лекции с элементами перформанса зрители узнают, что скрывается за привычными символами Японии - сакурой, кимоно, самураями и гейшами. Также гости моноспектакля смогут прикоснуться к философии «югэн» - загадочному чувству красоты, не поддающемуся прямому объяснению, и узнать самые интересные и шокирующие факты о Стране восходящего солнца.
Юрий Грымов проведет зрителей через уникальные истории, познакомит с загадочными люди и покажет настоящий характер Японии. Это уникальное путешествие в мир восточной философии, традиций и искусства, где прошлое и будущее сливаются в единую гармонию.
Ранее, 16 февраля, в театре «Модерн» прошла арт-лекция о кино «Путешествие в Голливуд», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Экс-руководителя Bloomberg и его семью нашли мертвыми в их доме в США
- В Красногорске загорелось здание кафе и автосервиса
- Над Брянской областью перехватили три украинских беспилотника
- Спасатели из России прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения
- Каллас призвала Россию проявить добрую волю в украинском конфликте
- Госдума: Индексацию пенсий нужно сделать регулярной
- Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки
- Китай: Путь к миру на Украине еще далек
- Трамп заявил, что Вашингтон ведет консультации с КНДР
- Вирусолог: Микоплазменная пневмония поражает людей с иммунодефицитом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru