В театре «Модерн» пройдет лекция-диалог о Японии

В ходе лекции с элементами перформанса зрители узнают, что скрывается за привычными символами Японии - сакурой, кимоно, самураями и гейшами. Также гости моноспектакля смогут прикоснуться к философии «югэн» - загадочному чувству красоты, не поддающемуся прямому объяснению, и узнать самые интересные и шокирующие факты о Стране восходящего солнца.

Юрий Грымов проведет зрителей через уникальные истории, познакомит с загадочными люди и покажет настоящий характер Японии. Это уникальное путешествие в мир восточной философии, традиций и искусства, где прошлое и будущее сливаются в единую гармонию.

Ранее, 16 февраля, в театре «Модерн» прошла арт-лекция о кино «Путешествие в Голливуд», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

