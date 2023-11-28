В театре Ленсовета заявили, что госпитализация Боярского является плановой

Госпитализация народного артиста РСФСР Михаила Боярского является плановой, сообщает ТАСС со ссылкой на театр имени Ленсовета.

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Собеседник агентства указал, что самочувствие актёра оценивается как нормальное.

«Плановая госпитализация. Ближайшие спектакли с Михаилом Сергеевичем состоятся 31 декабря и 2 января», - добавили в театре.

Ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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