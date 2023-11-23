Сын режиссера Митты опроверг информацию о его тяжелом состоянии

По словам Митты-младшего, с 90-летним кинодеятелем всё в порядке.

«Нет, нет, всё нормально у него», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что самочувствие Александра Митты резко ухудшилось и врачи отмечают отрицательную динамику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

