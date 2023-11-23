Сын режиссера Митты опроверг информацию о его тяжелом состоянии
23 ноября 202314:33
Сын кинорежиссёра Александра Митты Евгений заявил, что информация о якобы ухудшении состояния его отца не соответствует действительности, сообщает Газета.Ru.
По словам Митты-младшего, с 90-летним кинодеятелем всё в порядке.
«Нет, нет, всё нормально у него», — сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация, что самочувствие Александра Митты резко ухудшилось и врачи отмечают отрицательную динамику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru