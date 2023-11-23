Сын режиссера Митты опроверг информацию о его тяжелом состоянии

Сын кинорежиссёра Александра Митты Евгений заявил, что информация о якобы ухудшении состояния его отца не соответствует действительности, сообщает Газета.Ru.

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По словам Митты-младшего, с 90-летним кинодеятелем всё в порядке.

«Нет, нет, всё нормально у него», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что самочувствие Александра Митты резко ухудшилось и врачи отмечают отрицательную динамику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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