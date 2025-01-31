В театре имени В. Маяковского состоится премьера спектакля «Евгений Онегин»
Художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов представит 31 января и 1 февраля главную премьеру этого сезона – спектакль «Евгений Онегин», поставленный им по роману в стихах А. Пушкина, сообщает пресс-служба учреждения.
По словам режиссера, произведение Пушкина пронизано огромной иронией и самоиронией.
«На этой интонации мы и создаем спектакль», - отметил Перегудов.
Главную роль Евгения Онегина исполнит актер Мамука Патарава.
Ранее стало известно, что в театр имени Маяковского назначен новый художественный руководитель, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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