В Танзании оценили вручение «Нобелевки» по литературе своему соотечественнику

Присуждение уроженцу Танзании, писателю Абдулразаку Гурне Нобелевской премии по литературе 2021 года стало успехом всей Африки. Такое заявление сделали в правительстве Объединенной Республики Танзания.

«Ваша победа - это также победа для Танзании и Африки», - написал в своем аккаунте в Twitter танзанийский Минкульт. В ведомстве также поздравили писателя с присуждением премии.

Это шестой писатель, родившийся в одной из стран Африки, завоевавший Нобелевскую премию по литературе. Премия была учреждена в 1901 году, всего ее получили 118 писателей со всего мира.

Ранее писатель и сценарист Дмитрий Глуховский одобрил вручение премии автору из Танзании Абдулразаку Гурне. Он напомнил, что Нобелевский комитет показывает жителям всего мира новых интересных авторов.