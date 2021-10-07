Глуховский одобрил выбор нобелевского лауреата по литературе

Нобелевский комитет показывает жителям всего мира новых интересных авторов. Так писатель и сценарист Дмитрий Глуховский прокомментировал вручение премии автору из Танзании Абдулразаку Гурне.

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По словам Глуховского, этот писатель до получения награды не был известен широкой публике, однако это не значит, что его произведения не достойны премии. Писатель признался, что также не был знаком с творчеством Гурны.

«Нобелевский комитет видит свою культурную миссию в том, чтобы отыскивать и представлять миру литературу во всём её многообразии. Поскольку этого человека выбрала достаточно широкая коллегия, можно предположить, что у него должны быть как минимум интересный подход и определённые литературные достоинства», - передает слова Глуховского «Радио 1».

Писатель напомнил, что проблема колониализма, которую раскрывает Гурна в своих произведениях, активно развивается, и поэтому стоит обращать внимание на авторов, которые родились не в странах Европы или США. Глуховский предположил, что в следующем году у премии будет другой лауреат из азиатской или латиноамериканской культуры.

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Фото: nobelprize.org
ТЕГИ:ПисателиДмитрий ГлуховскийНобелевская Премия По ЛитературеКниги
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