Глуховский одобрил выбор нобелевского лауреата по литературе
Нобелевский комитет показывает жителям всего мира новых интересных авторов. Так писатель и сценарист Дмитрий Глуховский прокомментировал вручение премии автору из Танзании Абдулразаку Гурне.
По словам Глуховского, этот писатель до получения награды не был известен широкой публике, однако это не значит, что его произведения не достойны премии. Писатель признался, что также не был знаком с творчеством Гурны.
«Нобелевский комитет видит свою культурную миссию в том, чтобы отыскивать и представлять миру литературу во всём её многообразии. Поскольку этого человека выбрала достаточно широкая коллегия, можно предположить, что у него должны быть как минимум интересный подход и определённые литературные достоинства», - передает слова Глуховского «Радио 1».
Писатель напомнил, что проблема колониализма, которую раскрывает Гурна в своих произведениях, активно развивается, и поэтому стоит обращать внимание на авторов, которые родились не в странах Европы или США. Глуховский предположил, что в следующем году у премии будет другой лауреат из азиатской или латиноамериканской культуры.
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