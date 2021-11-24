Умер актер из фильмов «12 стульев» и «Гардемарины»

Умер актер театра и кино Владимир Кузнецов, известный зрителя по фильмам «12 стульев» и «Гардемарины». Об этом сообщил РИА Новости.

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Артисту было 65 лет. Причина его смерти не указывается.

На счету у Кузнецова более 40 киноработ. Он также с 1973 по 1993 годы работал в труппе Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КиноАктеры
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