В столице открывается выставка «Калязин. Фрески затопленного монастыря»

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Фонда Валентина Серова и Радио JAZZ 89.1 FM в предстоящую пятницу, 11 сентября, откроет новую постоянную экспозицию «Калязин. Фрески затопленного монастыря». Она будет посвящена результатам многолетней работы по изучению и сохранению уникальной коллекции фресковой живописи Троице-Макарьева монастыря.

Напомним, Троицкий Макарьев монастырь был основан преподобным Макарием Калязинским в 1434 году и являлся одним из самых богатых и почитаемых в России. Его посещали Иван Грозный, Борис Годунов и Алексей Михайлович. Фрески Троицкого собора, представленные на выставке, были созданы царскими иконописцами, известными по лучшим живописным циклам первой половины XVII века в Московском Кремле и Звенигороде.

Монастырский ансамбль был уничтожен и затоплен в 1940 году при создании Угличского водохранилища, однако фрагменты настенной живописи были спасены силами экспедиции Академии архитектуры.