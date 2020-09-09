В столице открывается выставка «Калязин. Фрески затопленного монастыря»
Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Фонда Валентина Серова и Радио JAZZ 89.1 FM в предстоящую пятницу, 11 сентября, откроет новую постоянную экспозицию «Калязин. Фрески затопленного монастыря». Она будет посвящена результатам многолетней работы по изучению и сохранению уникальной коллекции фресковой живописи Троице-Макарьева монастыря.
Напомним, Троицкий Макарьев монастырь был основан преподобным Макарием Калязинским в 1434 году и являлся одним из самых богатых и почитаемых в России. Его посещали Иван Грозный, Борис Годунов и Алексей Михайлович. Фрески Троицкого собора, представленные на выставке, были созданы царскими иконописцами, известными по лучшим живописным циклам первой половины XVII века в Московском Кремле и Звенигороде.
Монастырский ансамбль был уничтожен и затоплен в 1940 году при создании Угличского водохранилища, однако фрагменты настенной живописи были спасены силами экспедиции Академии архитектуры.
Экспозиция Музея архитектуры посвящена, с одной стороны, истории разрушенного калязинского Троице-Макарьевского монастыря, с другой — деятельности Музея по спасению и реставрации уникальных росписей. Фрески, выбранные для экспозиции, включают в себя ветхозаветные сюжеты, апокрифический цикл о рождении Богородицы, сцены из христологического цикла и Апокалипсиса, а также изображения святых князей. В частности, публике будут показаны ктиторские прижизненные портреты Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, фрагменты летописей, орнаменты, фрески «Изгнание из рая», «Строительство Вавилонской башни», «Новый Иерусалим», «Омовение ног», «Конь бледный и вороной», «Спас на престоле» и другие.
Отдельный раздел выставки расскажет о научной реставрации фресок, основанной на авторской методике В.П. Бурого и осуществленной в разные годы реставраторами Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова.
Подробности можно найти на сайте Фонда Валентина Серова, а также на сайте Радио JAZZ 89.1 FM.
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