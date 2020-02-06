В Москве пройдёт мастер-класс от Фонда Валентина Серова
В рамках выставки «Эдуард Успенский. Наше детство» в Москве состоится мастер-класс от Фонда Валентина Серова. Мероприятие пройдёт 7 февраля. Начало в 15:00. Его юные участники познакомятся с творчеством создателя крокодила Гены и Чебурашки, пса Шарика и кота Матроскина, дяди Фёдора, почтальона Печкина и других известных персонажей.
На мастер-классе можно будет научиться создавать объемные открытки с различными элементами декора, а также мастерить известных героев Эдуарда Успенского с использованием трафаретной техники. Также на некоторое время участники мастер-класс превратятся настоящих творцов и смогут нарисовать собственных героев. Все созданные работы юные художники смогут забрать с собой.
Мастер-класс проведут Ольга Иванова (Фонд Валентина Серова) и художник Анастасия Свиридова. Мероприятие пройдёт 7 февраля по адресу Зубовский бульвар, 15, стр. 1. Начало в 15:00. Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 495 695-53-08.
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