В столичных театрах произошли новые назначения

При этом, как отмечается, и Машков, и Богомолов сохранят свои прежние должности во главе театров Олега Табакова и на Малой Бронной.

«Я делаю театр для людей. И работа с этим театром - не будет исключением», - прокомментировал свое назначение Богомолов.

По словам главы столичного департамента культуры Алексея Фурсина, принятые решения позволят более эффективно управлять театрами.

Ранее худруком Театра сатиры назначили народного артиста России, депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

