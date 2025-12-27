В столичном театре запустили цикл перформансов перед спектаклями
Столичный театр «Кашемир» открыл цикл уникальных перформансов, которые будут предварять спектакли и тематически перекликаться с ними — каждый из них задуман как ситуативно неповторимое событие, способное по‑своему осмыслить, прокомментировать или дополнить идею предстоящего представления.
Первым в серии стала коллаборация с московским брендом GVALT, специализирующемся на одежде для мужчин и женщин.
Так, 19 декабря в фойе Дворца на Яузе состоялся перформанс‑показ коллекций GVALT, вдохновлённый эстетикой и настроением спектакля «Без Есенина» (режиссёр — Дмитрий Сердюк, пьеса Влада Васюхина).
Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал спецкору НСН, что после пандемии появилось сразу около десятка молодых театральных коллективов.
