В столичном театре запустили цикл перформансов перед спектаклями

Столичный театр «Кашемир» открыл цикл уникальных перформансов, которые будут предварять спектакли и тематически перекликаться с ними — каждый из них задуман как ситуативно неповторимое событие, способное по‑своему осмыслить, прокомментировать или дополнить идею предстоящего представления.

Первым в серии стала коллаборация с московским брендом GVALT, специализирующемся на одежде для мужчин и женщин.

Так, 19 декабря в фойе Дворца на Яузе состоялся перформанс‑показ коллекций GVALT, вдохновлённый эстетикой и настроением спектакля «Без Есенина» (режиссёр — Дмитрий Сердюк, пьеса Влада Васюхина).

