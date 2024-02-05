В Steam появился «Симулятор чушпана»

Российская студия Sebasa Games выпустила в Steam игру «Симулятор чушпана».

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В описании говорится, что игроку предстоит путь от чушпана до пацана. Для этого придется собирать бутылки и сдавать мусор, завоевывать авторитет в уличных драках. Есть романтическая линия с продавщицей «Шестерочки».

«В этой игре вы почувствуете на своей шкуре, как плохо быть причастным к преступному миру, где тень правосудия неминуемо охватывает каждого, кто выбрал этот темный путь», — говорится в описании.

Сейчас «Симулятора чушпана» собрал уже больше 200 отзывов, из которых 87% — положительные. Пользователи хвалят игру за юмор и возможность окунуться в детство из 90-х, отмечают, что проходится она «за один-два часа на одном дыхании», отмечает RT.

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ФОТО: Скриншот из Steam
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