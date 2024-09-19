В США выпустят сериал о семье Кеннеди
В США запустили в производство сериал о семье Кеннеди, сообщает Variety.
Об этом заявили продюсеры проекта Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон, ранее работавшие над созданием сериала «Американская история преступлений».
По их словам, первый сезон расскажет историю сына 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди — младшего и журналистки Кэролин Бессетт, которые погибли спустя три года после свадьбы в авиакатастрофе.
Дата выхода сериала на телеэкраны пока держится в тайне.
Ранее стали известно, что объявлен кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru