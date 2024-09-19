В США выпустят сериал о семье Кеннеди

Об этом заявили продюсеры проекта Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон, ранее работавшие над созданием сериала «Американская история преступлений».

По их словам, первый сезон расскажет историю сына 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди — младшего и журналистки Кэролин Бессетт, которые погибли спустя три года после свадьбы в авиакатастрофе.

Дата выхода сериала на телеэкраны пока держится в тайне.

Ранее стали известно, что объявлен кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

