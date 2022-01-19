В США ушел из жизни театральный режиссер Евгений Арье
В одной из клиник Нью-Йорка во время операции скончался известный театральный режиссер, основатель израильского театра «Гешер» Евгений Арье, сообщает «МК». По данным издания, ученик и последователь Георгия Товстоногова тяжело болел на протяжении последнего года.
Театральные постановки Евгения Арье стоят в программе не только созданного им израильского государственного театра, но также и российских «Современника» и Большого театра.
Ранее сообщалось, что учитель Сергея Безрукова заслуженный деятель искусств Михаил Лобанов умер после продолжительной болезни в возрасте 76 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Рябков объяснил причину проведения совместных учений России и Белоруссии
- СМИ: В Киеве понадеялись на США и ЕС для сдерживания России
- В Москве с COVID-19 госпитализировали трехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Забелину
- Французский актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет
- Правительство Молдавии одобрило ввод ЧП из-за газового кризиса
- В США ушел из жизни театральный режиссер Евгений Арье
- В программу Берлинале вошёл фильм Александра Золотухина
- Борис Джонсон сравнил COVID-19 с простудой
- Путин заявил о росте экономического сотрудничества РФ и Ирана в пандемию
- СМИ: Джокович может получить от Tennis Australia полмилиона долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru