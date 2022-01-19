В США ушел из жизни театральный режиссер Евгений Арье

В одной из клиник Нью-Йорка во время операции скончался известный театральный режиссер, основатель израильского театра «Гешер» Евгений Арье, сообщает «МК». По данным издания, ученик и последователь Георгия Товстоногова тяжело болел на протяжении последнего года.

Театральные постановки Евгения Арье стоят в программе не только созданного им израильского государственного театра, но также и российских «Современника» и Большого театра.

Ранее сообщалось, что учитель Сергея Безрукова заслуженный деятель искусств Михаил Лобанов умер после продолжительной болезни в возрасте 76 лет.

