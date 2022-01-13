Учитель Сергея Безрукова умер на 77-м году жизни

Один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Михаил Лобанов умер после продолжительной болезни в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

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Как отмечается, учениками Лобанова были знаменитые актеры Сергей Безруков, Владимир Машков и Евгений Миронов. Так, Лобанов обладал навыком создавать актеров с нуля. Олег Табаков считал его своим главным соратником в деле воспитания театральной молодежи и доверял ему.

Михаил Лобанов преподавал в Школе-студии МХАТ с 1980 года и был режиссером огромного количества дипломных спектаклей.

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ФОТО: РИА Новости
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