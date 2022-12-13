В США умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти

По данным издания, Бадаламенти скончался у себя дома в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси.

Композитор стал широко известен благодаря сотрудничеству с режиссером Дэвидом Линчем: Бадаламенти написал музыку к его картинам «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв». В 1990 году композитор получил премию Grammy за музыку к сериалу «Твин Пикс», был трижды номинирован на премию Emmy. Автор работал над музыкой к более чем 70 фильмов и сериалов, пишет РИА ФАН.

Кроме того, Бадаламенти сотрудничал с такими музыкантами и исполнителями, как Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Лайза Миннелли, Нина Симон, отмечает «Свободная пресса».

