В США умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти

Американский композитор, автор музыки к культовому сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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По данным издания, Бадаламенти скончался у себя дома в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси.

Композитор стал широко известен благодаря сотрудничеству с режиссером Дэвидом Линчем: Бадаламенти написал музыку к его картинам «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв». В 1990 году композитор получил премию Grammy за музыку к сериалу «Твин Пикс», был трижды номинирован на премию Emmy. Автор работал над музыкой к более чем 70 фильмов и сериалов, пишет РИА ФАН.

Кроме того, Бадаламенти сотрудничал с такими музыкантами и исполнителями, как Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Лайза Миннелли, Нина Симон, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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