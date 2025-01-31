В США снимут ремейк фильма «Факультет» 1998 года

В США снимут ремейк научно-фантастического комедийного фильма ужасов 1998 года «Факультет», сообщает Variety.

Кирстен Данст и Киану Ривз приступили к съемкам в черной комедии

Режиссер этой картины Роберт Родригес на этот раз выступит в качестве продюсера. Сценарий ремейка напишет автор «Компаньона» Дрю Хэнкок. Пока неизвестен состав актеров будущего фильма.

Ранее стартовали съемки «Ужасающего-4», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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