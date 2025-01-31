В США снимут ремейк фильма «Факультет» 1998 года
31 января 202518:35
В США снимут ремейк научно-фантастического комедийного фильма ужасов 1998 года «Факультет», сообщает Variety.
Режиссер этой картины Роберт Родригес на этот раз выступит в качестве продюсера. Сценарий ремейка напишет автор «Компаньона» Дрю Хэнкок. Пока неизвестен состав актеров будущего фильма.
Ранее стартовали съемки «Ужасающего-4», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пилот мог перепутать световой источник перед столкновением в Вашингтоне
- В Сирии подтвердили задержание двоюродного брата Асада
- Евросоюз пока не обсуждает введение санкций против «Росатома»
- В Казани подросток пытался поджечь пороховой завод
- В США снимут ремейк фильма «Факультет» 1998 года
- Платформа Roblox удалила видеоигры с пропагандой ЛГБТ
- Похищенную тюменскую школьницу нашли в Саратовской области
- Три магазина сети «Светофор» закрыли в Петербурге
- Россия может пересмотреть рекомендацию не посещать Израиль
- Компания Rheinmetall отказалась считать взрыв на заводе в Испании терактом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru