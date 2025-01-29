Кирстен Данст и Киану Ривз приступили к съемкам в черной комедии

В США стартовали съемки черной комедии «Система развлечений вышла из строя» с Кирстен Данст и Киану Ривзом, сообщает Deadline.

Из фильма «Интервью с вампиром» сделают сериал

В центре сюжета – история пассажиров авиарейса из Великобритании в Австралию. В ходе длительного полёта все системы развлечений на борту одновременно выходят из строя и людям приходится как-то себя развлекать.

Режиссерское кресло на проекте занял шведский постановщик Рубен Эстлунд.

Часть съемок пройдет в Венгрии на борту действующего пассажирского самолета.

Ранее актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных гонках, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Instagram/keanu_reeves_demons
ТЕГИ:СамолетРежиссерСъемкиАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры