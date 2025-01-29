Кирстен Данст и Киану Ривз приступили к съемкам в черной комедии
В США стартовали съемки черной комедии «Система развлечений вышла из строя» с Кирстен Данст и Киану Ривзом, сообщает Deadline.
В центре сюжета – история пассажиров авиарейса из Великобритании в Австралию. В ходе длительного полёта все системы развлечений на борту одновременно выходят из строя и людям приходится как-то себя развлекать.
Режиссерское кресло на проекте занял шведский постановщик Рубен Эстлунд.
Часть съемок пройдет в Венгрии на борту действующего пассажирского самолета.
Ранее актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных гонках, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru