В США снимут приквел фильмов «Оно»

Предварительное название шоу «Добро пожаловать в Дерри». В нём речь пойдёт о происхождении клоуна Пеннивайза в 60-х годах ХХ века. Его роль опять исполнит Билл Скарсгард.

В сериале также получили приглашение снятся Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Римар, Мэделин Стоу и другие актеры.

Уже известно, что из девяти эписодов – четыре снимет аргентинский режиссер Андрес Мускетти, ранее работавший над проектами «Оно», «Оно-2», «Флэш», «Мама» и другие.

Предполагается, что шоу выйдет на телеэкраны в 2025 году.

Ранее стало известно, что Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

