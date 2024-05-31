В США снимут приквел фильмов «Оно»
В США началась разработка сериала, который станет приквелом фильмов «Оно», снятых по мотивам одноименной книги писателя Стивена Кинга, заявили представители стриминга Max, на котором и выйдет проект.
Предварительное название шоу «Добро пожаловать в Дерри». В нём речь пойдёт о происхождении клоуна Пеннивайза в 60-х годах ХХ века. Его роль опять исполнит Билл Скарсгард.
В сериале также получили приглашение снятся Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Римар, Мэделин Стоу и другие актеры.
Уже известно, что из девяти эписодов – четыре снимет аргентинский режиссер Андрес Мускетти, ранее работавший над проектами «Оно», «Оно-2», «Флэш», «Мама» и другие.
Предполагается, что шоу выйдет на телеэкраны в 2025 году.
Ранее стало известно, что Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru