Netflix выпустил новый сериал «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем

Артист, сыгравший Шерлока Холмса в сериале BBC и Доктора Стренджа у Marvel, в новом проекте предстаёт в роли кукловода и телеведущего Винсента, у которого бесследно исчезает девятилетний сын Эдгар.

В какой-то момент главный герой находит рисунки сына, на которых изображено сказочное существо Эрик. Винсент решает сделать на их основе куклу и показать её в своём ТВ-шоу, рассчитывая на то, что мальчик увидит его по телевизору и вернётся домой. Постепенно мужчина начинает терять рассудок.

В первый сезон сериала «Эрик» вошло шесть эпизодов. Все они уже доступны для просмотра.

Ранее Камбербэтч заявил, что снимется в нескольких новых фильмах Marvel, при этом некоторые съёмки запланированы на 2024 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

