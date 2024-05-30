Netflix выпустил новый сериал «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем
Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый драматический сериал «Эрик», главную роль в котором исполнил британский актёр Бенедикт Камбербэтч.
Артист, сыгравший Шерлока Холмса в сериале BBC и Доктора Стренджа у Marvel, в новом проекте предстаёт в роли кукловода и телеведущего Винсента, у которого бесследно исчезает девятилетний сын Эдгар.
В какой-то момент главный герой находит рисунки сына, на которых изображено сказочное существо Эрик. Винсент решает сделать на их основе куклу и показать её в своём ТВ-шоу, рассчитывая на то, что мальчик увидит его по телевизору и вернётся домой. Постепенно мужчина начинает терять рассудок.
В первый сезон сериала «Эрик» вошло шесть эпизодов. Все они уже доступны для просмотра.
Ранее Камбербэтч заявил, что снимется в нескольких новых фильмах Marvel, при этом некоторые съёмки запланированы на 2024 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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