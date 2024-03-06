В США снимут мультсериал по киносаге «Сумерки»
6 марта 202412:57
Медиакорпорация Lionsgate намерена расширить франшизу «Сумерки», сообщает Deadline.
По словам её вице-председателя Майкла Бёрнса, в ближайшее время начнется работа над новым анимационным сериалом с таким же названием.
«Думаю, что он вызовет большой интерес», — предположил он.
Бёрнс не стал раскрывать все подробности этого проекта, актерский состав и дату выхода.
Ранее режиссер Джеймс Ганн заявил о начале съемок нового фильма о Супермене, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru