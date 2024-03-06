В США снимут мультсериал по киносаге «Сумерки»

По словам её вице-председателя Майкла Бёрнса, в ближайшее время начнется работа над новым анимационным сериалом с таким же названием.

«Думаю, что он вызовет большой интерес», — предположил он.

Бёрнс не стал раскрывать все подробности этого проекта, актерский состав и дату выхода.

Ранее режиссер Джеймс Ганн заявил о начале съемок нового фильма о Супермене, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

