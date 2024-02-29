Брэд Питт и Джордж Клуни приступили к съемкам в фильме «Волки»

Ракета «Союз» с 19 спутниками стартовала с Восточного

АСВ начало выплаты вкладчикам Киви-банка

В России предложили заменить самолеты дронами для летных проверок

Интерес к «Мастеру и Маргарите»» на «Литрес» вырос в пять раз после выхода фильма

Роналду дисквалифицирован и оштрафован за неприличный жест после матча в Саудовской Аравии