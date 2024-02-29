Брэд Питт и Джордж Клуни приступили к съемкам в фильме «Волки»
29 февраля 202411:05
Американские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни исполнят роли главных героев в новом фильме «Волки», сообщает издание People.
По данным источников издания, две звезды Голливуда были замечены вместе на съемках в Нью-Йорке.
Все детали проекта пока держатся в тайне, неизвестен сюжет, актерский состав и даты премьеры.
Ранее Брэд Питт получил приглашение снятся в новом фильме Квентина Тарантино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru