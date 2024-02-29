Брэд Питт и Джордж Клуни приступили к съемкам в фильме «Волки»

Американские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни исполнят роли главных героев в новом фильме «Волки», сообщает издание People.

Джордж Клуни назвал отличным сценарий продолжения франшизы «Друзья Оушена»

По данным источников издания, две звезды Голливуда были замечены вместе на съемках в Нью-Йорке.

Все детали проекта пока держатся в тайне, неизвестен сюжет, актерский состав и даты премьеры.

Ранее Брэд Питт получил приглашение снятся в новом фильме Квентина Тарантино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS
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