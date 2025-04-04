В США приостановили работу над ремейком «Рапунцель» из-за провала «Белоснежки»

По данным издания, это стало реакцией на провал в прокате киноадаптации другого известного мультфильма студии – «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер в главной роли.

Как отмечается, киноленту разгромили также и американские критики. Журналисты полагают, что в Disney решили подстраховаться и внести изменения в ранее утвержденный сценарий.

Ранее стало известно, что трейлер новой версии диснеевской «Белоснежки» собрал миллион дизлайков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

