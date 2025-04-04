В США приостановили работу над ремейком «Рапунцель» из-за провала «Белоснежки»
Американская киностудия Disney заморозила все работы, связанные со съемкой фильма «Рапунцель: Запутанная история», сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, это стало реакцией на провал в прокате киноадаптации другого известного мультфильма студии – «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер в главной роли.
Как отмечается, киноленту разгромили также и американские критики. Журналисты полагают, что в Disney решили подстраховаться и внести изменения в ранее утвержденный сценарий.
Ранее стало известно, что трейлер новой версии диснеевской «Белоснежки» собрал миллион дизлайков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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