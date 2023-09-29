В США предъявили обвинения по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура

Прокуратура Лас-Вегаса предъявила обвинения по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Кольцо рэпера Тупака Шакура продано на аукционе за $1 млн

Обвинения предъявлены Дуэйну Киту Дэвису - одному из лидеров преступных группировок Лас-Вегаса в середине 1990-х годов. Он арестован.

В июле в доме Дэвиса прошел обыск. Правоохранители изъяли различную электронику.

Тупака Шакура убили осенью 1996 года в Лас-Вегасе. Рэпер получил несколько огнестрельных ранений и скончался в госпитале, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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