В США предъявили обвинения по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура
29 сентября 202323:01
Прокуратура Лас-Вегаса предъявила обвинения по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
Обвинения предъявлены Дуэйну Киту Дэвису - одному из лидеров преступных группировок Лас-Вегаса в середине 1990-х годов. Он арестован.
В июле в доме Дэвиса прошел обыск. Правоохранители изъяли различную электронику.
Тупака Шакура убили осенью 1996 года в Лас-Вегасе. Рэпер получил несколько огнестрельных ранений и скончался в госпитале, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru