Кольцо рэпера Тупака Шакура продано на аукционе за $1 млн

Золотое кольцо рэп-исполнителя Тупака Шакура ушло с аукциона за 1 миллион, 16 тысяч долларов. Торги были организованы аукционным домом Sotheby's. Ювелирное изделие выполнено в виде короны с рубинами и бриллиантами.

Итоговая цена в 3,5 раза превысила эстимейт. Кольцо было изготовлено в 1996 году по индивидуальному заказу исполнителя. На внутренней стороне драгоценности выгравирована надпись «Pac & Dada 1996» по случаю помолвки рэпера с Кидадой Джонс.