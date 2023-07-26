Кольцо рэпера Тупака Шакура продано на аукционе за $1 млн
Золотое кольцо рэп-исполнителя Тупака Шакура ушло с аукциона за 1 миллион, 16 тысяч долларов. Торги были организованы аукционным домом Sotheby's. Ювелирное изделие выполнено в виде короны с рубинами и бриллиантами.
Итоговая цена в 3,5 раза превысила эстимейт. Кольцо было изготовлено в 1996 году по индивидуальному заказу исполнителя. На внутренней стороне драгоценности выгравирована надпись «Pac & Dada 1996» по случаю помолвки рэпера с Кидадой Джонс.
Тупак Амару Шакур считается одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории этого направления. В основном его творчество было сосредоточено на тяжёлой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и проблемах современного общества. Осенью 1996 года Шакур получил несколько огнестрельных ранений и скончался в госпитале.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кольцо рэпера-легенды стало главным лотом третьего «хип-хоп-аукциона» Sotheby's, которым торговый дом отмечает полувековой юбилей образования хип-хопа как музыкального жанра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru