В «Союзмультфильме» рассказали про оторванный хвост Чебурашки
Окончательный вид кукла Чебурашки приобрела непосредственно перед началом съемок на камеру. Об этом рассказал шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков, сообщают РИА Новости.
«Много лет все пытаются понять, в чем секрет его обаяния. Безусловно, помимо характера, который заложил в книге Эдуард Успенский, на передний план выходит его визуальный образ, придуманный Леонидом Шварцманом. Кукла создавалась мучительно долго, размер ушей, глаз постоянно менялся. Длинный хвост был оторван уже почти перед кинокамерой – мешал пластике», - рассказал Капков.
Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметят 50 лет с момента выхода на экраны.
Ранее директор киностудии «Союзмультфильма» Борис Машковцев пояснил в интервью НСН, почему компания не заинтересована в выпуске ремейков.
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