В «Союзмультфильме» рассказали про оторванный хвост Чебурашки

Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметят 50 лет с момента выхода на экраны.

Ранее директор киностудии «Союзмультфильма» Борис Машковцев пояснил в интервью НСН, почему компания не заинтересована в выпуске ремейков.

