Летом 2020 года выйдут новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!»

Отмечается, что всего запланировано сделать 26 новых серий.

Первый выпуск "Ну, погоди!" появился на экранах в 1969 году, отмечает агентство. Последняя серия датируется 2006 годом.

В основе сюжета лежит погоня Волка за Зайцем в надежде его съесть. Однако каждый раз попытка заканчивается неудачей и серия завершается ключевой фразой Волка "Ну, Заяц, погоди!".











