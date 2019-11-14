Летом 2020 года выйдут новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!»
В России началась работа над новыми сериями культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Как сообщает Интерфакс, киностудия «Союзмультфильм» намерена выпустить их уже в начала лета 2020 года.
Отмечается, что всего запланировано сделать 26 новых серий.
Первый выпуск "Ну, погоди!" появился на экранах в 1969 году, отмечает агентство. Последняя серия датируется 2006 годом.
В основе сюжета лежит погоня Волка за Зайцем в надежде его съесть. Однако каждый раз попытка заканчивается неудачей и серия завершается ключевой фразой Волка "Ну, Заяц, погоди!".
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Летом 2020 года выйдут новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!»
- AP: Расследование по MH17 показывает тесные связи между РФ и украинскими мятежниками
- В США произошло нападение на школу
- Стали известны даты проведения фестиваля НАШЕСТВИЕ-2020
- МИД объяснил, почему Россия признала временного президента Боливии