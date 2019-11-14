Летом 2020 года выйдут новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!»

14 ноября 201921:45

В России началась работа над новыми сериями культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Как сообщает Интерфакс, киностудия «Союзмультфильм» намерена выпустить их уже в начала лета 2020 года.

«Союзмультфильм» планирует выпустить «Крокодила Гену» и «Попугая Кешу» в 3D

Отмечается, что всего запланировано сделать 26 новых серий.

Первый выпуск "Ну, погоди!" появился на экранах в 1969 году, отмечает агентство. Последняя серия датируется 2006 годом.

В основе сюжета лежит погоня Волка за Зайцем в надежде его съесть. Однако каждый раз попытка заканчивается неудачей и серия завершается ключевой фразой Волка "Ну, Заяц, погоди!".




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