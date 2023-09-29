В соцсетях появилась запись единственного интервью с Пелевиным

Отмечается, что запись беседы с литератором полгода искали в разных странах, где издавались его произведения. Продюсер Анна Кукленко отметила, что ректор университета из штата Айова записал на VHS-кассету разговор с Пелевиным и пообещал, что интервью смогут увидеть только студенты. Однако сохранить беседу в секрете не удалось.

Ранее издательство «Эксмо» представило обложку новой книги Виктора Пелевина — романа «Путешествие в Элевсин», который станет продолжением уже вышедших Transhumanism INC» и «KGBT+». Премьера книги состоится в 20:23 29 сентября в магазинах и на аудиосервисе «Букмейт». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

